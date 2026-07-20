На нижегородском агропредприятии выявили нарушения при применении пестицидов

При обработке полей предприятие нарушило обязательные требования при применении пестицидов и агрохимикатов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Организация в Нижегородской области превысила допустимую норму в применении агрохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

При обработке полей предприятие нарушило обязательные требования при применении пестицидов и агрохимикатов. Компании было выдано соответствующее предостережение.

Оказалось, что отсутствуют и сведения о датах запланированных работ по применению пестицидов и агрохимикатов, кадастровый номер земельного участка, на котором планируется обработка, способ и дозировка применения.

Компании предложили принять меры для обеспечения соблюдения прописанных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов. А также организации следует предоставить данные в ФГИС «Сатурн». Недавно случилась массовая гибель пчел на пасеках в Шатковском районе Нижегородской области. Пчеловоды уверены, что насекомые отравились химикатами, которыми обрабатываются поля.