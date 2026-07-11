«Это утрата, которую не измерить рублем»: Эксперт рассказал, с чем связана массовая гибель пчел в Нижегородской области

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние дни в сети распространялись новости о массовой гибели пчел на пасеках в Шатковском районе Нижегородской области. Пчеловоды уверены, что это связано с отравлением химикатами, которыми обрабатывают соседние поля. Комитет ветеринарии уже побывал на месте происшествия и отобрал материалы для проверки. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» поговорил с председателем Общества пчеловодов Нижегородской области Аркадием Головановым, чтобы выяснить почему подобные ситуации случаются и как пасечникам защитить свой бизнес.

Поля могли обрабатывать с нарушениями

По мнению Аркадия Голованова, трагедия в Шатках с большой долей вероятности связана с нарушением регламента обработок полей. В современном сельском хозяйстве часто используются химические вещества, но важным остается время распыления и тип применяемых препаратов.

– Скорее всего, обработка проводилась в дневное время препаратами недорогими. Надо понимать, какую культуру обрабатывали. Есть разные классы опасности, – прокомментировал ситуацию эксперт.

Специалист пояснил, что в зависимости от возделываемой культуры поле могут обрабатывать от одного до 7–9 раз за сезон. Живя в деревне, окруженной сельхозугодиями, пчеловод видит эту активность. Особую тревогу вызывают поля с сахарной свеклой: при ее выращивании используются сильнейшие гербициды, которые делают землю практически стерильной на несколько лет.

Кроме того, разные препараты имеют разную скорость разложения. Если обработка проходит ночью, у действующего вещества есть несколько часов на распад до начала лёта пчел. В случае, если обработка проводится днем, прилетевшие на поля насекомые погибают практически сразу. Именно такой сценарий мог произойти в Шатковском районе.

Уберечь пасеку поможет только контакт с фермерами

Раньше в регионе хорошо работала система оповещений через чаты в социальных сетях: в каждом районе были созданы группы, где фермеры публиковали графики планируемых обработок, а пчеловоды могли вовремя закрыть летки или вывезти ульи. Именно такой подход позволил в прошлом году не допустить ни одной массовой гибели пчел. В этом году ситуация поменялась. В связи с блокировками чаты стали распадаться, из-за этого не все получают оповещения об обработках.

– Если видите, что вокруг села возделывается культура, которую обрабатывают химией, не стесняйтесь, найдите агронома, познакомьтесь, дайте свои координаты. Как правило, идут навстречу. Можно договориться перенести обработку хотя бы на ночное время, – порекомендовал председатель общества.

Эксперт подчеркнул, что в радиусе трех километров вокруг пасеки прекрасно видно, кто чем занимается на полях, поэтому установить контакт с хозяйством реально. Ночная обработка дает пчелам несколько спасительных часов в период разложения препаратов. Другой вариант защиты – закрыть летки на время распыления, но в жару это рискованно. Самый радикальный и действенный способ – постепенно переместить ульи в лес.

– Вернуть их в природный ареал – лес, где вокруг не будет полей, и получать удовольствие от экологичного пчеловодства вдалеке от того сельского хозяйства, которое мы сейчас имеем, – сказал Аркадий Голованов.

Какие убытки несет пчеловод после гибели пчел

Сейчас у пчеловодов самый активный период сбора урожая, когда они получают отдачу от всех весенних трудов. Гибель в пчел в такой период превращается в настоящую катастрофу, ведь потери измеряются не только количеством насекомых.

– Каждая семья на начало весны стоит 10–12 тысяч рублей. Сейчас, когда количество пчел в разы увеличилось, стоимость совсем другая. Пчеловоды рассчитывали на эту семью, на этот медовик, – сказал эксперт.

Трагедия не ограничивается гибелью летной пчелы. Если отравленная сборщица принесла в улей нектар или пыльцу с ядом, под ударом оказывается весь мед. Продавать такой продукт нельзя. Во-первых, это опасно для покупателей. Продукты разложения химикатов, по словам эксперта, могут быть еще токсичнее исходного вещества. Во-вторых, информация о некачественном меде неизбежно ударит по репутации и клиентской базе.

Восстановить пасеку после такого удара, по его словам, архисложно. Даже если часть пчел выживет, их численность будет критически мала для благополучной зимовки, а времени на наращивание силы семей остается мало.

– Это огромные потери, это опять же время… нужно выруливать, но, как правило, при таком раскладе восстановить семью практически, скорее всего, невозможно. На самом деле это большая утрата, которую измерить рублём очень сложно, – заключил Аркадий Голованов.

Именно поэтому финансовая оценка ущерба в рублях не отражает всей глубины потерь. Сюда входят и недополученный мед, и уничтоженные ожидания, и многомесячный труд.

Что делать пчеловоду в случае гибели пчел

Когда трагедия уже произошла, многие пчеловоды оказываются один на один со своей бедой. И здесь, по словам Аркадия Голованова, принципиальное значение имеет формальный статус пасеки. Часть из них имеет официальную регистрацию в ветеринарной службе, а часть – работает «в тени». До сентября прошлого года в регионе проводилась масштабная инвентаризация пчел: каждая семья переписывалась, данные вносились в систему «Меркурий», на ульи вешались QR-коды и таблички.

– Кто-то решил, что да, я буду соблюдать все эти новые постановления, а кто-то нет. И теперь незарегистрированные пчеловоды прав вообще никаких не имеют. Они могут кричать, что пчел потравили, но реальную помощь, к сожалению, наши ветеринары не могут осуществить, – объяснил Аркадий Голованов.

Зарегистрированный же пасечник находится в совершенно ином положении. Во-первых, у него документально подтверждено количество пчелосемей – это база для расчета ущерба в суде. Во-вторых, в течение сезона к нему минимум раз должны выехать ветеринары, провести обследование пасеки, зафиксировать ее санитарное состояние. И когда случается ЧП, такой пчеловод имеет полное право требовать официального расследования, отбора проб и, главное, впоследствии обращаться в судебные инстанции за компенсацией.

– Это делается для того, чтобы иметь возможность в таких ситуациях заявлять о своих проблемах, чтобы уже рассматривать в судебных инстанциях эти вещи, – заключил председатель общества.

Тем временем ветеринарная служба Шатковского округа уже приступила к официальному расследованию случившегося. Специалисты выехали на место происшествия, отобрали патологический материал и сейчас проводят лабораторные исследования – как на заразные болезни, так и на токсическое воздействие. Пока причина массовой гибели пчел остается неизвестной. По итогам проверки ветслужба предоставит официальное заключение, которое и должно поставить точку в споре о том, что именно стало причиной происшествия.