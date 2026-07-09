Дополнительные электрички Нижний Новгород - Моховые Горы запустили с 9 июля. Фото: ГЖД

На Горьковской железной дороге с 9 июля вступило в силу обновлённое расписание пригородных поездов, следующих по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы. Изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания пассажиров и увеличение числа рейсов на популярном направлении, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Теперь ежедневно из Нижнего Новгорода в 20:30 отправляется электропоезд №6278, который прибывает на станцию Моховые Горы в 21:10. В обратную сторону состав №6277 уходит в 21:32 и прибывает в столицу Приволжья в 22:06.

Для удобства дачников и отдыхающих по выходным дням назначен дополнительный поезд №6233: он стартует с Моховых Гор в 16:28 и прибывает в Нижний Новгород в 17:08.

Кроме того, сразу несколько электричек, которые раньше ходили только по отдельным датам, теперь будут курсировать ежедневно. В их числе рейсы №6209 и №6234, связывающие Моховые Горы и Нижний Новгород, а также маршруты №6217/6218 до проспекта Гагарина и дополнительный состав №6236 в обратном направлении. Все изменения уже действуют и доступны для пассажиров.