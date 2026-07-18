Штраф до 1 млн рублей за продажу вейпов могут ввести в Нижегородской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Административное наказание в виде штрафа до миллиона рублей за торговлю вейпами хотят ввести в Нижегородской области. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях». Соответствующие документы опубликованы на сайте ЗСНО.

Так, штрафы от 40 тысяч до 50 тысяч рублей планируют ввести для должностных лиц. А вот юридическим лицам за продажу вейпов может грозить штраф от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Установление административной ответственности связано с защитой граждан от табачного дыма, так как он негативно сказывается на здоровье не только курящего, но и стоящего рядом человека.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин ранее уже отмечал, что данным законом власти говорят бизнесу о том, что нельзя зарабатывать на здоровье людей.

Электронные сигареты – большая проблема в современном мире. Власти активно борются с заядлой привычкой, которая распространена в том числе и среди школьников.

Напомним, не так давно госдума приняла закон о запрете вейпов, предложенный нижегородскими депутатами. Распространение и хранение вейпов и жидкостей для них станут незаконными в Нижегородской области с 1 сентября 2026 года.