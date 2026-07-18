11 выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов в Нижегородской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

11 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ в Нижегородской области. Они воспользовались возможностью пересдачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Школьникам предоставлялась возможность пересдать экзамены в резервные дни. Некоторые выпускники решили попробовать свои силы еще раз. Риск оказался оправданным. Шесть предметов было сдано на 100 баллов. Так, четыре человека получили высший балл по истории, три по литературе. На наивысший балл школьники также сдали английский язык, обществознание, профильную математику и информатику.

Многим кажется, что 100 баллов за экзамен – это невозможно. Выпускники, которые прилагают невероятные усилия при подготовке, жертвуют личными интересами, а иногда и сном – доказывают, что это реально.

ЕГЭ – важный и сложный этап в жизни каждого школьника. В этом году максимальные 100 баллов хотя бы по одному предмету получили 226 выпускников. Нижегородские школьники доказали, что при усердной подготовке возможны любые результаты.