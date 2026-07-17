226 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Нижегородской области. Фото: Министерство образования Нижегородской области

В Нижегородской области подвели окончательные итоги ЕГЭ-2026. В этом году максимальные 100 баллов хотя бы по одному предмету получили 226 выпускников – это более чем на 60% больше, чем годом ранее, когда таких ребят было 139. Кроме того, 23 школьника стали двухсотбалльниками, а один выпускник сумел набрать 300 баллов сразу по трем экзаменам. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Экзамены в регионе сдавали свыше 14 тысяч человек, большинство из них – выпускники этого года. В министерстве образования отмечают, что рост высоких результатов стал итогом системной подготовки школьников и повышения интереса к техническим направлениям.

Наиболее заметный прогресс показала физика: 100 баллов получили 49 человек – почти на два десятка больше, чем год назад. Существенно выросло и число максимальных результатов по профильной математике – с трех до 44. По русскому языку стобалльников стало 54 вместо 33. Отличные результаты также показали выпускники по химии, литературе, истории, информатике, биологии, обществознанию, иностранным языкам и географии.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что все больше школьников осознанно выбирают физику и профильную математику, планируя поступление на инженерные и технические специальности. Сами выпускники советуют будущим одиннадцатиклассникам не откладывать подготовку к ЕГЭ на последний год, внимательно учиться с ранних классов и участвовать в олимпиадах.