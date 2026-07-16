Пострадавших при атаке БПЛА нижегородцев выписали из больницы

Пострадавших при атаке БПЛА выписали из больницы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцев, которые пострадали при атаке беспилотников, выписали из больницы. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в областном Минздраве.

- Сейчас их жизни ничто не угрожает, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля погиб человек, еще четверо - пострадали. Двум из них потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы. На сегодняшний день их жизни ничто не угрожает, они находятся дома.