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НовостиЗдоровье16 июля 2026 13:32

Пострадавших при атаке БПЛА нижегородцев выписали из больницы

Сейчас их жизни ничто не угрожает
Елена ПАШКИНА
Пострадавших при атаке БПЛА выписали из больницы.

Пострадавших при атаке БПЛА выписали из больницы.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцев, которые пострадали при атаке беспилотников, выписали из больницы. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в областном Минздраве.

- Сейчас их жизни ничто не угрожает, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля погиб человек, еще четверо - пострадали. Двум из них потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы. На сегодняшний день их жизни ничто не угрожает, они находятся дома.