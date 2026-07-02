30 беспилотников сбили в Нижегородской области ночью 2 июля. Фото: Кирилл ЛОМАКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 2 июля на Нижегородскую область была совершена новая атака беспилотников. Как сообщил глава региона, всего над территорией области было сбито 30 БПЛА. Рассказываем, что известно об атаке беспилотников на Нижегородскую область 2 июля 2026.

Атака беспилотников на Нижегородскую область 2 июля 2026: хронология событий

Атака вражеских БПЛА на Нижегородскую область началась еще ночью и продолжалась до самого утра. Всего над регионом ПВО уничтожило 30 БПЛА. Подробнее о последствиях атаки рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидентов, работа ПВО продолжается.

Пострадавшие в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля 2026

К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Как сообщил губернатор, в результате атаки погиб один мирный житель, еще четверо пострадали. Один из пострадавших доставлен в больницу.

- С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку, - пообещал Глеб Никитин. - По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован.

Реакция властей на атаку беспилотников на Нижегородскую область 2 июля 2026

Прокомментировал трагедию и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он также пообещал оказание помощи всем пострадавшим.

К большому горю погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой. Обязательно окажем близким помощь, - отметил Юрий Шалабаев. - Проводится оценка последствий, с пострадавшими работают медики.

Последствия атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля 2026

Тем временем на территории Нижегородской области сохраняется режим беспилотной опасности. ПО данным Минобороны, всего над российскими регионами этой ночью было сбито 327 украинских БПЛА. Помимо Нижегородской области, беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской и других областей.

- Силами ПВО вновь отражается массированная атака вражеских БПЛА, - подчеркнул Юрий Шалабаев. - Прошу всех сохранять спокойствие, в том числе и в интернет-пространстве. Ситуация находится на контроле, работа продолжается.

С трех часлв ночи действуют ограничения на работу международного аэропорта «Нижний Новгород». В связи с этим нижегородцев просят проверять данные о вылете на онлайн-табло аэропорта.

- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полета, - подчеркнули в Росавиации.

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