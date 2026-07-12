Глеб Никитин высказался о решении клуба «Пари НН» сменить название. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал решение вернуть футбольному клубу «Пари НН» его прошлое название – ФК «Нижний Новгород». Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

– В непростой экономической ситуации мы сделали все, чтобы сохранить команду, – отметил губернатор.

Глеб Никитин рассказал, что на протяжении нескольких месяцев совместно с ЦУРС велись переговоры. Перед ними стояла сложная задача – найти не просто акционера, а человека, который будет иметь такие же ценности и взгляды на команду.

Спустя время все вложенные труды принесли результаты. Был представлен новый ключевой акционер – предприниматель Андрей Артемов.

Впереди у команды много планов и целей. ФК «Нижний Новгород» ведет активную подготовку к старту в Лиге PARI. Также губернатор рассказал, что помимо работы над «взрослым футболом», правительство Нижегородской области направит свои силы на развитие детско-юношеского футбола. На территории области работают бесплатные секции, в которые может прийти любой ребенок, желающий заниматься спортом.

– Спорт должен быть доступным для каждого ребенка, это наша ключевая миссия, – подчеркнул Глеб Никитин.