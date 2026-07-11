«Пари НН» больше нет: Нижегородский клуб объявил о возвращении исторического названия

ФК "Пари НН" вернул название "Нижний Новгород". Фото: ФК "Нижний Новгород"

В преддверии нового сезона в нижегородском клубе «Пари НН» произошли важные изменения. В первую очередь, он вернул историческое название «Нижний Новгород», под которым выступал с 2018 по 2022 год. Об этом сообщили в АНО «ЦУРС».

Помимо этого, клуб переходит на частное финансирование, а правительство региона сосредоточится на поддержке детско-юношеского футбола. Новым ключевым акционером клуба стал предприниматель Андрей Артемов. Соответствующее соглашение подписали инвестор, генеральный директор АНО ЦУРС Максим Гафуров и генеральный директор ФК «Нижний Новгород» Виталий Карасев.

Несмотря на смену названия букмекерская компания PARI остается партнером нижегородского клуба. Также в пул вошли Wildberries, «Совкомбанк», Repik Active и группа компаний «Нижегородец». Группа компаний «НИЖФАРМ» стала генеральным партнером клуба.

Руководству удалось сохранить стабильность в составе и провести активную трансферную кампанию, привлекая игроков молодежной сборной России и опытных футболистов из РПЛ для борьбы за возвращение в элиту.

– Наша цель - системно и всесторонне развивать клуб, вернуть его в российскую Премьер-лигу, – заявил Андрей Артемов.

– Это важный этап развития. Мы рады, что появились люди, которые разделяют наши взгляды и готовы вкладываться не только в сегодняшний результат, но и в долгосрочное будущее ФК «Нижний Новгород», – отметил Виталий Карасев.

Первый матч ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне состоится уже в воскресенье, 12 июля. Команда встретится на домашнем поле с волгоградским «Ротором». Посетить игру можно будет бесплатно.