Ольга Бузова выступила на VK fest в Нижнем Новгороде, несмотря на травму. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде на сцене VK fest (0+) выступила Ольга Бузова. Певица вышла к фанатам, несмотря на серьезную травму ноги, передает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

В июне Ольга Бузова получила серьезную травму колена. Звезде провели многочасовую операцию, а потом она находилась в больнице на протяжении 11 дней. Спустя некоторое время в сети появилась информация о том, что певица решила взять паузу в карьере и восстановиться.

Ольга Бузова выступила на VK fest в Нижнем Новгороде.

Такие новости стали поводом для беспокойства фанатов, ведь под угрозой оказалось выступление Ольги Бузовой на VK fest в Нижнем Новгороде. Однако слухи развеял директор звезды Антон Богословский. В беседе с РИА Новости он сообщил, что фраза была вырвана из контекста. Певица действительно отдыхала несколько дней, но это был небольшой промежуток времени.

В Нижнем Новгороде Ольга Бузова выложилась на 100%. Она исполнила свои главные хиты. Посмотреть на выступление певицы собрались сотни нижегородцев и гостей города.

Напомним, концертную программу VK fest открыл дуэт NANSI & SIDOROV. В беседе с журналистами пара раскрыла секрет своих парных татуировок.