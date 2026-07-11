«Это отсылка к месту, которое мы безумно любим»: NANSI & SIDOROV раскрыли секрет своих татуировок

Участники дуэта NANSI & SIDOROV раскрыли значение своих татуировок. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участники дуэта NANSI & SIDOROV раскрыли значение парной татуировки, которая украшает их тела. Об этом Анастасия Белявская и Олег Сидоров рассказали журналистам на фестивале VK Fest (0+) в Нижнем Новгороде.

У Олега маяк изображён на предплечье, а у Анастасии – на шее сзади.

– С одной стороны, это отсылка к Тавриде, к месту, которое мы безумно любим и которое изменило наше мировоззрение – как в музыкальном, так и в общем смысле. Это якорь, за который ты можешь зацепиться и от него оттолкнуться. Вот поэтому у нас всегда с собой есть маяки, чтобы мы их направили в нужную сторону, и они светили нам, – рассказал Олег Сидоров.

Зажигательное выступление NANSI & SIDOROV открыло концертную часть VK Fest на Стрелке в Нижнем Новгороде. Творческий дуэт исполнил гимн России и свои лучшие хиты, собрав бурные аплодисменты от нижегородской публики.

NANSI & SIDOROV - российский дуэт, исполняющий композиции в поп-стиле. Судьба свела Анастасию и Олега в 2017 году на музыкальном проекте «Голос». А скрепили свой союз они уже во время коронавирусных ограничений – расписались тихо и камерно, без свидетелей и гостей. В этом браке растет их общая дочь – маленькая Аэлита, или просто Ая, которой недавно исполнилось четыре года. В декабре 2025 года пара сыграла пышную свадьбу.