Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2026 14:05

«Это отсылка к месту, которое мы безумно любим»: NANSI & SIDOROV раскрыли секрет своих татуировок

Участники дуэта NANSI & SIDOROV раскрыли значение своих татуировок
Ирина ШВЫРКАЕВА
Участники дуэта NANSI & SIDOROV раскрыли значение своих татуировок.

Участники дуэта NANSI & SIDOROV раскрыли значение своих татуировок.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участники дуэта NANSI & SIDOROV раскрыли значение парной татуировки, которая украшает их тела. Об этом Анастасия Белявская и Олег Сидоров рассказали журналистам на фестивале VK Fest (0+) в Нижнем Новгороде.

У Олега маяк изображён на предплечье, а у Анастасии – на шее сзади.

– С одной стороны, это отсылка к Тавриде, к месту, которое мы безумно любим и которое изменило наше мировоззрение – как в музыкальном, так и в общем смысле. Это якорь, за который ты можешь зацепиться и от него оттолкнуться. Вот поэтому у нас всегда с собой есть маяки, чтобы мы их направили в нужную сторону, и они светили нам, – рассказал Олег Сидоров.

Зажигательное выступление NANSI & SIDOROV открыло концертную часть VK Fest на Стрелке в Нижнем Новгороде. Творческий дуэт исполнил гимн России и свои лучшие хиты, собрав бурные аплодисменты от нижегородской публики.

NANSI & SIDOROV - российский дуэт, исполняющий композиции в поп-стиле. Судьба свела Анастасию и Олега в 2017 году на музыкальном проекте «Голос». А скрепили свой союз они уже во время коронавирусных ограничений – расписались тихо и камерно, без свидетелей и гостей. В этом браке растет их общая дочь – маленькая Аэлита, или просто Ая, которой недавно исполнилось четыре года. В декабре 2025 года пара сыграла пышную свадьбу.