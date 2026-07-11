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НовостиОбщество11 июля 2026 13:57

Владимир Кристовский: Лишь 10% всех песен становятся известными

Солист группы Uma2rman рассказал, в чем заключается успех
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский признался, что лишь 10% всех его песен становятся хитами.

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский признался, что лишь 10% всех его песен становятся хитами.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский признался, что лишь 10% всех его песен становятся хитами. Об этом он рассказал на VK Fest (0+), сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Отвечая на вопросы журналистов, артист заявил, что не знает секрета, благодаря которому можно было бы сделать любой хороший проект популярным.

- Такой секрет, скорее всего, есть, но я его не знаю. Поэтому приходится писать очень много песен, и всего лишь 10% из них становится известным. Надо много работать, писать, писать, писать, потому что никогда не знаешь, что станет популярным, - сказал Владимир Кристовский.

Ранее певец признался, что готов был бы переехать в Нижний Новгород, если бы не частые выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Кристовский считает, что город отлично подходит как для жизни, так и для отдыха.