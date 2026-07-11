Солист Uma2rman Кристовский признался, что хочет переехать в Нижний Новгород. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский сообщил о своем желании переехать в Нижний Новгород. Об этом он сказал во время лектория в рамках фестиваля VK fest (0+), который проходит на Стрелке 11 июля, передает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Напомним, браться Сергей и Владимир Кристовские родились и выросли в Нижнем Новгороде. По словам Владимира, город с каждым годом становится все лучше. С каждым приездом певец все больше восхищается его красотой и тем, как он преображается.

– Я живу в Москве и могу только приезжать и восхищаться. Все мои друзья и знакомые теперь говорят: «Надо ехать в Нижний», – сказал он. Певец отмечает, что даже те, кто пока не побывал в столице Приволжья, хотя сюда попасть. Это вызывает у Владимира Кристовского особое чувство города.

Певец сказал, что и сам готов был бы переехать в Нижний Новгород, если бы не частые выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Кристовский считает, что город отлично подходит как для жизни, так и для отдыха.

Ранее мы рассказывали, что все билеты на VK fest в Нижнем Новгороде раскупили. На фестивале одновременно проходят выступления певцов, встречи с блогерами и инфлюенсерами, а также множество творческих и спортивных активностей.