Два футболиста «Чайки» стали игроками «Пари НН». Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о подписании контрактов с двумя новыми игроками. Артём Соколов и Николай Ищенко заключили соглашения с нижегородским клубом сроком на три года.

23-летний Артем Соколов – победитель номинации «Игрок-открытие» прошлого сезона Лиги PARI. В сезоне-2025/26 он выступал за «Чайку», где провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал две голевые передачи. Соколов уже знаком болельщикам «Пари НН». Он играл за клуб на правах аренды во второй части сезона-2022/23. Всего на счету нападающего 37 матчей в РПЛ (2 голевых паса) и 48 игр в Лиге PARI (14 голов, 3 ассиста).

Николай Ищенко ранее выступал за петербургскую «Звезду», «Спартак-2», «Торпедо» и «Сатурн». В прошлом сезоне он провёл 25 матчей в Лиге PARI и Кубке России за «Торпедо» и «Чайку», отметившись одним голом и тремя голевыми передачами.

Напомним, в новом сезоне «Пари НН» объявил о возвращении исторического названия «Нижний Новгород». Кроме того, клуб перешел на частное финансирование. Первая игра состоится уже 12 июля на домашней площадке.