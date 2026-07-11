Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2026 11:00

Власти ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином в Нижегородской области

Минэнерго сообщило, что для этого принимаются все возможные меры
Екатерина МАРКЕЛОВА
Власти ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином в Нижегородской области.

Власти ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином в Нижегородской области.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с обеспечением топливом автозаправочных станций Нижегородской области может стабилизироваться в ближайшее время. Об этом сообщили представители регионального министерства энергетики и ЖКХ в ответ на комментарии в социальных сетях.

В ведомстве подчеркнули, что правительство региона принимает все возможные меры для обеспечения регулярных поставок бензина и дизельного топлива на АЗС. Власти Нижегородской области находятся в круглосуточном взаимодействии с федеральным центром и топливными компаниями. Введённые временные меры по отпуску топлива по чётным и нечётным дням названы вынужденными.

– Рассчитываем, что введённые ограничения позволят в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, – заявили в министерстве.

Напомним, недавно власти обратились к ключевым поставщикам с просьбой нарастить поставки бензина в Нижегородскую область.