На VK fest в Нижнем Новгороде продали все билеты. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уже сегодня, 11 июля, в Нижнем Новгороде на Стрелке пройдет крупнейший летний фестиваль – VK fest (0+). Как сообщили организаторы, все билеты на мероприятия раскупили.

На фестивале для гостей выступят известные артисты: Клава Кока, Ольга Бузова, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Элджей, Uma2rman, «Комната культуры» и Дора. Откроет музыкальную программу дуэт NANSI & SIDOROV.

Кроме того, на площадке будут организованы встречи с известными блогерами и инфлюенсерами. Фанаты смогут пообщаться с Владом А4, Кобяковым, Глентом, Маш Милаш, Прохором Шаляпиным, Анной Хилькевич, Наташей Гасанхановой и другими. Сделать фото и взять автограф у кумира можно будет на протяжении всего дня.

Параллельно на VK fest проходит большое количество активностей. В спортивной зоне проводятся турниры по мини-футболу и настольному футболу, а также мастер-классы по фехтованию. Самые маленькие гости могут посетить кинозону, сфотографироваться с огромным Чебурашкой, а также увидеть шоу мыльных пузырей. Также на фестивале пройдут баттлы, косплей-дефиле, барабанное шоу и многое другое. Полный список развлечений можно найти в нашем материале.