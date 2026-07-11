Нападающие «Торпедо» Чесноков и Ополинский переведены в «Дизель». Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

Нижегородское «Торпедо» расторгло двусторонние контракты с нападающими Глебом Чесноковым и Макаром Ополинским. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

Это решение связано с особенностями заявочного процесса. При этом оба хоккеиста продолжат карьеру в клубе-партнёре «Торпедо» – пензенском «Дизеле», где будут выступать по контрактам Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Несмотря на расторжение соглашений, нижегородский клуб сохраняет контроль над развитием игроков. В любой момент до 25 января 2027 года «Торпедо» может вновь заключить с ними двусторонние контракты.

Ранее руководство ХК «Торпедо» объявило о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. При этом хоккеист не покидает нижегородскую команду и продолжит выполнять все обязательства перед клубом. После оформления необходимых юридических процедур права на игрока останутся закреплены за «Торпедо».