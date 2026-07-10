«Торпедо» расторгло контракт с Богданом Конюшковым по техническим причинам. Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

Хоккейный клуб «Торпедо» объявил о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. При этом хоккеист не покидает нижегородскую команду и продолжит выполнять все обязательства перед клубом. После оформления необходимых юридических процедур права на игрока останутся закреплены за «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Необходимость расторжения связана с тем, что Конюшкову предстоит подписать двусторонний контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». После этого защитник вернется в Нижний Новгород и будет выступать за «Торпедо» на правах аренды до 31 мая 2027 года.

Генеральный директор клуба Евгений Забуга рассказал, что инициатива исходила от представителей хоккеиста. По его словам, руководство «Торпедо» не стало возражать против такой схемы, поскольку Конюшков в любом случае продолжит играть за нижегородскую команду до окончания действующих договоренностей.

После завершения сезона-2026/2027 защитник сможет самостоятельно решить, воспользоваться ли контрактом с «Монреаль Канадиенс» или продолжить карьеру в составе «Торпедо».