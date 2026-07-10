На Казанском шоссе в Нижнем Новгороде на два дня ограничат движение. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде с 00:00 11 июля до 18:00 12 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке Казанского шоссе между домами №4А и №5. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Объехать закрытый участок можно будет по соседним улицам, сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

На время проведения работ изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №24, 40, 45, 78, 83, 150 и 171 при следовании в сторону улицы Родионова будут курсировать по улице Бринского в обоих направлениях. Маршруты №90, 104, 130, 173 и 225 пустят через улицы Германа Лопатина, Верхне-Печерскую и Бринского.

Кроме того, автобусы №18, 47, 61, 72 и 94, а также электробус Э-6 будут следовать по улице Верхне-Печерской на участке от улицы Бринского до улицы Композитора Касьянова. При этом все автобусы и электробусы будут останавливаться на действующих остановочных пунктах по пути следования.

Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут поездки, учитывать временные ограничения и внимательно следить за дорожными знаками.