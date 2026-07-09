Экологические инициативы ЛУКОЙЛа – победители национальной премии «Лучшие ESG проекты России»

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Премия вручается за лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управления. В 2026 году на конкурс было подано 538 заявок. По итогам экспертной оценки лауреатами стали 67 проектов — именно те инициативы, которые отличились не только качеством реализации, но и практической значимостью, масштабируемостью и потенциалом долгосрочного влияния.

Лучшими, по мнению экспертного совета 2026 года, стали в том числе три проекта ПАО «ЛУКОЙЛ».

Это проект «Корпоративное волонтерство». В 2025 году было проведено свыше 250 акций по всем направлениям социальной деятельности Компании в регионах присутствия.

В рамках проекта «Защита и восстановление водных объектов» проводились мероприятия по модернизации очистных сооружений, строительству инфраструктуры водоотведения, мониторингу качества сточных вод и восстановлению водных объектов в регионах деятельности Компании.

Проект «Сохранение морских экосистем» – это комплекс мероприятий: принцип «нулевого сброса», круглогодичный экологический мониторинг и программы по сохранению биоразнообразия.

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