«Работа в муниципалитетах - это не «репетиция» большой политики, а настоящая школа ответственности», - Евгений Чинцов

Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

6 июля в Нижнем Новгороде стартовала образовательная программа «Школа молодого политика». Проект организован при поддержке Законодательного Собрания Нижегородской области и центра обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». В открытии дискуссионной площадки приняли участие председатель городской Думы Евгений Чинцов, депутат, руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров, председатель Молодёжного парламента Владимир Москаленко, представители Правительства области и члены молодежных муниципальных палат региона.

Трехдневный интенсив объединил около 70 молодых людей в возрасте до 35 лет - членов Молодежного парламента, общественных движений, муниципальных молодежных палат. Активистам предстоит разработать проект Положения о муниципальных молодежных палатах Нижегородской области.

По мнению председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова, на муниципальном уровне молодые люди могут быстрее всего увидеть результат своей инициативы и понять, как принимаются решения, влияющие на повседневную жизнь горожан.

«Муниципальный уровень — лучшее место для тех, кто хочет понять, как работает власть. Здесь есть конкретные обращения жителей, реальные задачи, часто ограниченные ресурсы и необходимость искать нестандартные решения. Работа в молодежных палатах в муниципалитетах — это не формальность и не «репетиция» большой политики, а настоящая школа ответственности, где учатся работать с людьми, предлагать реальные решения и доводить их до результата», - сказал Евгений Чинцов участникам программы.

Параллельно с разработкой Положения ребята из «Школы молодого политика» примут участие в проработке проекта по внесению изменений в областной закон о молодёжной политике. Планируется дополнить его понятиями «молодежное самоуправление» и закрепить обязательность молодежного парламентаризма.

«У нас в Нижегородской области самая активная и неравнодушная молодежь. Эти ребята приехали со всего региона, и главное, что я вижу в их глазах, – неравнодушие к тому, что происходит в их районах. Это дорогого стоит. Мы ставим перед молодежью амбициозную задачу: не просто пройти обучение, а самим определить, какие изменения нужны в работе муниципальных палат, какие проблемы существуют на местах. Мы делаем на них серьезную ставку, потому что именно им через несколько лет определять повестку на местах и областном уровне», - отметил Максим Ребров.

Проект Положения предполагает закрепление за палатами права нормотворческой инициативы, а также возможность избираться в их состав гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории региона.

«Молодежь Нижегородской области давно дружит со сверстниками из многих городов Беларуси, вместе проводит форумы, обменивается волонтёрскими практиками. Сейчас мы планируем сломать невидимый барьер, который не позволял раньше ребятам, имеющим Белорусское гражданство, но проживающим в нашем регионе, официально принимать участие в молодежном самоуправлении. Считаю, что это и есть реальный вклад в строительство нашего общего Союзного государства», - рассказал Владимир Москаленко.