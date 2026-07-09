Евгений Люлин: «Новые форматы патриотического воспитания должны быть интересны самой молодежи»

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

В Законодательном Собрании Нижегородской области подвели итоги работы студентов НИУ «Высшая школа экономики» – Нижний Новгород над проектами в рамках образовательной инициативы «ГосВышка». В мероприятии приняли участие председатель регионального парламента Евгений Люлин, депутат, руководитель аппарата Законодательного Собрания Максим Ребров, сенатор Российской Федерации от Нижегородской области Ольга Щетинина, а также студенты и кураторы (трекеры) проектных мастерских.

Отметим, что проект «ГосВышка» реализуется в НИУ ВШЭ с 2023 года и направлен на подготовку кадров для государственной службы через решение реальных практических задач. В Нижнем Новгороде проект стартовал в конце 2025 года.

Открывая встречу, Евгений Люлин отметил, что сотрудничество Законодательного Собрания с ведущими вузами региона давно вышло за рамки формальных отношений. В копилке совместных проектов – практика студентов, экспертные круглые столы и «Парламентские дни», а теперь и новый формат – проектные мастерские «ГосВышки». По словам спикера, такая модель позволяет студентам предлагать реальные управленческие решения, а власти – получать свежие идеи и подготовленные кадры.

Центральной темой обсуждения стала презентация модели популяризации проекта «Алтарь Отечества», разработанной студентами под руководством Максима Реброва. Команда представила концепцию перехода от «формальных патриотических мероприятий» к глубокому личному вовлечению молодёжи через иммерсивные форматы. Среди предложений – тематическая смена в «Лазурном» и других детских лагерях с системой «3D-патриотизм» (Дело, Диалог, Движение), интерактивный «Мининский урок», интеллектуальные викторины, аудиоэкскурсии с тактильными артефактами, городские квесты для студентов и фестиваль «Времён связующая нить». Участники мастерской также предложили создать территориальные штабы проекта и изменить систему оценки эффективности, сделав акцент не на количестве участников, а на глубине их вовлечения.

«Мы поставили перед студентами задачу не просто набросать идеи, а проработать инструменты, которые можно внедрить в жизнь. И они справились блестяще. У нас на руках – полностью готовые методические сценарии: от «Мининского урока» для школьников до городского квеста и фестиваля для студентов. Это не теория, а чёткие пошаговые инструкции, которые можно сразу передавать в школы, колледжи и молодёжные центры. Мы получили именно то, что и хотели – современную, гибкую и эффективную воспитательную модель, которая ломает стереотипы и вовлекает ребят с первой минуты», – рассказал Максим Ребров.

Студенты мастерской Ольги Щетининой в свою очередь представили проект региональной программы «Серебряный навигатор», направленный на вовлечение граждан 55+ в экономику. Команда проанализировала кадровый дефицит, стереотипы работодателей и предложила систему сопровождения старшего поколения, включающую карьерное консультирование, переобучение и поддержку предпринимательской инициативы. Особое внимание было уделено снятию барьеров между соискателями и работодателями через диалоговые форматы и экономические стимулы.

«Для меня участие в «ГосВышке» стало уникальным опытом: мы общались с реальными работодателями, с людьми старшего возраста, изучали лучшие мировые практики. Наша команда хотела понять, как они повлияют на жизнь конкретных людей. Мы очень рады, что наши наработки получили высокую оценку и, возможно, скоро появятся в реальной жизни», – поделилась своими впечатлениями студентка третьего курса НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, трекер мастерской Ольги Щетининой Екатерина Портная.

Ольга Щетинина высоко оценила глубину проработки темы «серебряной экономики». «Ребята провели колоссальную аналитическую работу, изучили международный опыт и адаптировали его к нашим реалиям. Они не остановились на теории – уже провели встречи с профильными министерствами, предприятиями и некоммерческими организациями. Предложенные ими решения – от гибких графиков и переобучения до налоговых стимулов – это реальные инструменты, которые помогут нам эффективно использовать потенциал старшего поколения в условиях кадрового дефицита. Я, как сенатор, обязательно буду продвигать эти инициативы на федеральном уровне, особенно в части изменений в Трудовой кодекс и налоговое законодательство. А ребята продолжат внедрять свои идеи вместе с региональными ведомствами – в выигрыше останутся и люди, и экономика», – подчеркнула Ольга Щетинина.

По итогам защиты проектов Евгений Люлин поблагодарил студентов за глубокую проработку материалов и практическую значимость проектов. Наиболее отличившиеся участники получили Благодарственные письма Законодательного Собрания. Спикер регионального парламента подчеркнул, что многие предложенные разработки могут быть использованы в реальной работе, а сама практика проектных мастерских будет продолжена и расширена.

«Говоря о патриотизме, важно избегать формального подхода. Молодежи сегодня нужны не просто лекции, а живой опыт, эмоции и личное участие. Студенты «Вышки» предложили именно такой подход: они превратили историю Нижегородского ополчения в интерактивные игры, квесты и погружающие экскурсии. Это реальная возможность прикоснуться к подвигу предков и почувствовать себя частью великой истории. И что особенно важно – все эти сценарии придумали и разработали сами ребята, поэтому они точно будут созвучны их сверстникам. Вторая студенческая работа – «Серебряный навигатор» – тоже содержит глубокую аналитику: ребята изучили международный опыт, провели встречи с предприятиями и предложили конкретные изменения в Трудовой кодекс и налоговые льготы для работающих пенсионеров. Это готовые механизмы, которые могут помочь решить кадровый вопрос и одновременно поддержать старшее поколение. Оба проекта, на мой взгляд, имеют хорошие шансы на практическую реализацию», – отметил Евгений Люлин.