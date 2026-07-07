Уголовное дело возбуждено после жалоб на отравление на сборах в Перевозе. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следователи СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту ухудшения самочувствия подростков во время образовательных сборов в Перевозском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, сборы проходили на базе Перевозского строительного колледжа. 200 детей вернулись в Нижний Новгород на два дня раньше срока. Подростки жаловались на острую боль в животе, рвоту и головокружение после ужина. По словам участников, причиной недомогания стало некачественное питание – в частности, курица, которая хранилась без охлаждения рядом с мусорным баком. Дети также сообщали об антисанитарных условиях в комнатах: деревянные матрасы, отходящий линолеум, тараканы и даже крысы. По официальной версии, сборы завершились раньше срока из-за аварии на трубопроводе.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, включая организаторов сборов, и проверяют документацию о питании детей. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет. Расследование продолжается, по его итогам инциденту будет дана правовая оценка.