«Проснулась с острой болью в животе и головокружением»: Подростки отравились на эко-сборах в Нижегородской области

Досрочное завершение сборов в Перевозе может быть связано с массовым отравлением. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Нижнем Новгороде 200 детей раньше времени вернулись домой с экологических сборов, которые проходили в Перевозе. По официальным данным министра образования Михаила Пучкова, досрочное завершение связано с аварией на трубопроводе, однако родители и дети уверены, что всему виной – массовое отравление.

Напомним, эко-сборы проходили на базе Перевозского строительного колледжа. Их завершили на два дня раньше, и детей привезли обратно в областной центр. Министр уточнил, что в последний день несколько участников сборов действительно почувствовали недомогания. При этом вернувшиеся в город подростки в один голос заявили корреспондентам «Кстати» об отравлении.

– Мы поужинали, вернулись в корпус, я уснула и ближе к двум часам ночи проснулась от острой боли в животе. Очень сильно крутило. Рвота была, головокружение. Я не могла даже до таблеток дотянуться, – рассказала участница сборов.

По мнению детей, виновником проблем со здоровьем стало питание в лагере. Практически все жалобы сводятся к одному блюду – курице, которую дети ели на одном из ужинов. При этом дети заявляют, что продукты хранились в антисанитарных условиях.

– Стояла курица рядом с мусоркой без какого-либо охлаждения. Что очень странно нам показалось, – поделилась одна из девочек.

Вопросы у подростков были не только к питанию. По их словам, матрасы на кроватях были деревянными, на полу отходил линолеум. Кроме того, некоторые участники сборов замечали в комнатах тараканов, мошек и даже крыс.

– Дети спали по трое-по четверо в одной кровати, потому что боялись спать там, где вот эти зверюшки, – передала слова своего ребенка одна из мам.

Несмотря на все жалобы детей и родителей, официальная позиция остается неизменной, – авария на участке трубопровода горячего водоснабжения. Однако после жалоб на массовое недомогание детей в лагере проверили сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции, и результаты оказались отрицательными.

– Проверяются сертификаты и качество продуктов, поставленных в лагерь, также на текущий момент подтверждений некачественных продуктов нет. Проверяется состояние комнат, всех бытовых условий и проведённые мероприятия по дератизации лагеря при подготовке, – написал Михаил Пучков в своих социальных сетях.

Тем временем к выяснению обстоятельств произошедшего подключился следственный комитет и возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники СК допрашивают свидетелей и проверяют документы на продукты, которыми кормили детей. По итогам расследования следователи дадут инциденту надлежащую правовую оценку.