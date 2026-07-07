Медицинское ИИ-зеркало появилось в нижегородской поликлинике №30. Фото: телеграм-канал "Бокал прессека".

Зеркало с искусственным интеллектом для проверки здоровья появилось в поликлинике №30 Нижнего Новгорода. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал прессека».

Теперь нижегородцы смогут бесплатно и без очереди, в режиме самообслуживания проверить свое здоровье по главным показателям: индекс массы тела, артериальное давление, возраст сосудов, уровень холестерина и биологической возраст человека. Обследование занимает всего 15 секунд.

Метод такого обследования помогает быстро выявить отклонения в показателях и вовремя приступить к лечению.

В Нижнем Новгороде постоянно ведутся разработки технологий и внедряются в работу новые системы. Разработки нижегородских предприятий высоко оценил председатель правительства России Михаил Мишустин на «Иннопроме-2026»