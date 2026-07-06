Мишустин высоко оценил разработки нижегородских предприятий на «Иннопроме-2026». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил два предприятия Нижегородской области во время пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Премьер включил их в число производств, которые помогают укреплять технологический суверенитет страны. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков в своем телеграм-канале.

Особое внимание Михаил Мишустин уделил проекту Медико-инструментального завода имени М. Горького по обработке специальной нержавеющей стали для выпуска хирургического и стоматологического инструмента. Кроме того, премьер отметил компанию «РусСилика», которая реализует проект в особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске. Предприятие выпускает силикагели и силиказоли, востребованные в самых разных сферах – от фармацевтики до нефтедобывающей отрасли.

Егор Поляков также сообщил, что в этом году работает на выставке в составе делегации Нижегородской области. В рамках «Иннопрома-2026» представители региона намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере робототехники, поддержать участников всероссийской премии «Молодой промышленник», узнать результаты рейтинга развития беспилотных авиационных систем в российских регионах, а также провести переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами.

Международная выставка «Иннопром-2026» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.