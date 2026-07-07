Заводу имени Свердлова в Дзержинске исполнилось 110 лет. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске прошли торжества, посвящённые 110-летию завода имени Я. М. Свердлова. Праздник состоялся в заводском Дворце культуры. Среди почётных гостей — представители Министерства промышленности и торговли РФ, АО «Технодинамика» и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В рамках торжественного мероприятия 14 сотрудников завода получили ведомственные, министерские, областные и муниципальные награды.

Глава города Михаил Клинков, поздравляя коллектив, отметил, что история предприятия неразрывно связана с судьбой Дзержинска и практически каждой местной семьи.

«Вы достойно продолжаете дело своих предшественников, укрепляете производственный и интеллектуальный потенциал предприятия, успешно применяете передовые технические решения, создаёте современную, надёжную, востребованную продукцию оборонного назначения», — обратился к сотрудникам Михаил Клинков.

Он пожелал заводчанам здоровья, сил и благополучия, а также отметил, что сплочённость свердловцев передаётся из поколения в поколение и остаётся особой чертой коллектива.