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НовостиОбщество7 июля 2026 12:54

Аквапарк «Атолл» в Кстове закроется 31 августа

Оставшиеся 1,5 месяца аквапарк работает в штатном режиме
Елена ПАШКИНА
Аквапарк «Атолл» в Кстове закроется 31 августа.

Аквапарк «Атолл» в Кстове закроется 31 августа.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Атолл» работает последнее лето, далее аквапарк закроют навсегда. Об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети.

— Наш аквапарк окончательно прекращает свою работу после 31 августа 2026 года, – написала администрация «Атолл» в посте.

Аквапарк проработал 11 лет, дарил людям улыбки и незабываемые впечатления. Посетители «Атолл» расстроились, узнав новость.

«Ужасная новость, наш любимый аквапарк»; «Очень жаль, часто посещали аквапарк семьей, всегда были только положительные эмоции», – делятся своими мыслями комментаторы.

Несмотря на новость о своем закрытии, аквапарк подбодрил своих гостей, напомнив, что до 31 августа «Атолл» работает в штатном режиме. Также аквапарк выразил благодарность своим посетителям за годы поддержки и посещения развлекательного места.

Тем временем другой нижегородский аквапарк – «Океанис» - повысил цены, чем остались недовольны многие посетители.