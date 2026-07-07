Нижегородцы возмутились ростом цен в аквапарке «Океанис». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость тарифов в аквапарке «Океанис» Нижнего Новгорода изменилась с 1 июля. Текущий прайс будет действовать до конца месяца. Таблица с новыми ценами размещена на сайте авквапарка и в социальных сетях.

В комментариях под постом нижегородцы устроили дискуссию и разделились на два лагеря: одни считают, что цены необоснованно завышены, другие нейтрально отнеслись к информации.

— «Цены «огонь». Не для людей», «Воду, наверное, с моря везут», «Что-то цены жесть стали, обойдемся», «Сходить с семьей один раз - и зубы на полку», — пишут в комментариях возмущенные пользователи.

Другие же считают, что «4 тысячи давно уже перестали быть деньгами». Представители аквапарка стараются не обращать внимание на негатив, спокойно отвечая на вопросы своим комментаторам.