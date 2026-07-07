Парковку ограничат на улице Тургенева в Нижнем Новгороде с 23 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде с 23 июля ограничат остановку и стоянку транспортных средств на улице Тургенева. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Запрет на парковку будет действовать у дома №25 улицы Тургенева. Ограничительную меру вводят для обеспечения проезда транспортных средств. Также на участке организуют нерегулируемый пешеходный переход.

Водителям рекомендуют ознакомиться с условиями парковки и внимательно следовать дорожным указателям.

Напомним, дорогу на площади Комсомольской в Нижнем Новгороде перекрыли до 5 августа. Мера связана с проведением работ на трамвайных путях.