Более 2,5 тысячи маскировочных сетей сплели жительницы Дзержинска для СВО. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске волонтёры продолжают плести маскировочные сети для участников специальной военной операции. С начала СВО город отправил на передовую уже более 2500 таких изделий. Один из пунктов плетения работает на территории храма Святого Георгия Победоносца, куда женщины приходят почти каждый день. Об этом сообщил мэр города химиков Михаил Клинков в своем телеграм-канале.

Волонтёры рассказали, что основа каждой сети — это результат ежедневного кропотливого труда. Ткань для изготовления и доставку готовых изделий на передовую обеспечивает благотворительный фонд.

День активистки начинают с молитвы, а в каждую сеть вплетают записку с обращением к Георгию Победоносцу. «Мы чувствуем, что работаем в тылу, и для каждой из нас это дело первостепенной важности», — говорят они.

Команда, которая называет себя «плетуньи», насчитывает около 15 человек. Некоторые из них занимаются этим уже не первый год. Выйдя на пенсию, женщины не смогли оставаться в стороне.

Глава города Михаил Клинков отметил, что военнослужащие не раз благодарили дзержинских мастериц. В условиях современного боя, где враг ведёт постоянную разведку с воздуха, маскировочные сети становятся надёжным щитом, спасающим и жизни, и технику. В храме всегда рады новым помощникам.