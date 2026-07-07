Нижегородцам рассказали, с какими угрозами можно столкнуться на отдыхе в Египте. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Новость о гибели нижегородской студентки на отдыхе в Египте потрясла общественность. Что именно случилось с девушкой, пока неизвестно. Однако нижегородцам напомнили, какие угрозы могут подстерегать путешественников в отелях «Все включено».

Как сообщает телеграм-канал «Бокал прессека», первая опасность связана с тяжелой бактериальной инфекцией, включая агрессивные штаммы кишечной палочки, шигеллы и стафилококка. В отличие от обычной «диареи путешественника», такие инфекции могут привести к острой почечной недостаточности, разрушению эритроцитов и внутренним кровотечениям. Особенно уязвимы пожилые люди и дети.

Вторая опасность кроется в суррогатном алкоголе. В отелях по системе «всё включено» могут использовать метанол для удешевления контрафактных напитков. Доза 10–30 мл может привести к слепоте, коме и летальному исходу.

Еще одна угроза связана с риском химического отравления пестицидами на основе фосфора, которые применяются в египетских отелях для борьбы с насекомыми. Эти вещества вызывают поражение нервной системы, отёк лёгких и полиорганную недостаточность.

Медики рекомендуют строго соблюдать гигиенические правила: отказаться от сырой зелени, употреблять только фрукты с кожурой, избегать блюд из фарша и майонезных салатов. Питьевую воду следует использовать только из фабрично запечатанных бутылок даже для чистки зубов. Напитки со льдом в барах заказывать не рекомендуется. При резких запахах химикатов в номере следует требовать переселения.

В аптечке должны быть сорбенты, регидрон и противомикробные препараты. При появлении высокой температуры или крови в стуле необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.