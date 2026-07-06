19-летняя нижегородская студентка умерла после внезапной болезни в Египте. Фото: Ольга ЮШКОВА.

19-летняя студентка Института экономики ННГУ Регина Шутенко скончалась после внезапного ухудшения самочувствия во время отдыха в Египте. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако спасти девушку не удалось. О трагедии сообщает РИА «Бокал прессека».

Регина отправилась на отдых в Египет 18 июня. Спустя несколько дней ее состояние резко ухудшилось, произошла остановка сердца. Девушку экстренно госпитализировали в одну из египетских клиник. После этого она находилась в глубокой коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи делали все возможное, а для продолжения лечения девушку планировали перевезти в Россию. Стоимость специализированной медицинской эвакуации оценивалась как минимум в 8 миллионов рублей. Семья не могла самостоятельно собрать такую сумму, поэтому был объявлен сбор средств.

Как сообщил главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов, несмотря на усилия медиков и надежду на благополучный исход, болезнь развивалась стремительно и не оставила шансов. Он также поблагодарил всех, кто откликнулся на просьбу о помощи и поддержал сбор средств на медицинскую эвакуацию Регины в Россию. К сожалению, воспользоваться этой возможностью девушка не успела.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Регины Шутенко.