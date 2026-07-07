Подъёмный капитал до 225 тысяч получат иногородние выпускники в Нижегородской области. Фото: Нижегородский кадровый центр

Нижегородская область запускает расширенную программу поддержки молодых специалистов. Студенты-выпускники, приезжающие в регион из других субъектов Российской Федерации, при трудоустройстве на нижегородские предприятия смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 225 тысяч рублей.

«Ждем студентов-выпускников из других регионов на работу в Нижегородской области! Расширенная программа поддержки молодых специалистов включает «подъемный» капитал для комфортного старта выпускников из других регионов страны – на оплату аренды жилья, переезд и первые бытовые расходы. Не нужно искать деньги на старт, чтобы начать карьеру в Нижегородской области! Это наш вклад в решение проблемы кадрового дефицита», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Выплата реализуется в рамках проекта «Мобильность 1.0», направленного на восполнение кадрового дефицита на предприятиях области.

«Мы заинтересованы в том, чтобы талантливые выпускники выбирали Нижегородскую область для старта своей карьеры. Проект «Мобильность 1.0» решает две важные задачи: закрывает потребность предприятий в специалистах и дает молодым профессионалам реальную финансовую поддержку. Таким образом, выпускник получает не только рабочее место, но и средства на первоначальные расходы», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Для получения выплаты соискатель должен соответствовать нескольким требованиям: иметь российское гражданство и заключить трудовой договор на полный рабочий день (бессрочный либо срочный на срок не менее двух лет).

«Для нас важно, чтобы молодые люди не просто приезжали в регион за качественным образованием, но и связывали с Нижегородской областью свою жизнь и будущее своих семей. Мы даем выпускнику возможность спокойно обустроиться, почувствовать заботу и сосредоточиться на профессиональном росте, а значит — быстрее принять решение остаться здесь навсегда», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Поддержка доступна специалистам, прибывшим в Нижегородскую область из регионов, которые не входят в перечень приоритетных для привлечения трудовых ресурсов, утвержденный Правительством РФ. В список таких исключений входят следующие субъекты: Республики Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Псковская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

225 тысяч рублей — это совокупная сумма гарантированной поддержки на обустройство. В зависимости от индивидуальных условий оформления данные выплаты предоставляются либо в виде итоговой единовременной суммы, либо дополнительно к уже компенсированным транспортным расходам.

Подробную консультацию об условиях участия, перечне необходимых документов и порядке выплат можно получить по единому телефону: 8 (831) 410-41-41.

Напомним, что поддержка молодых специалистов отвечает задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда».