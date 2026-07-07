225 тысяч рублей обещают выпускникам, переехавшим в Нижегородскую область

225 тысяч рублей обещают выпускникам, переехавшим работать в Нижегородскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студентам-выпускникам, переехавшим в Нижегородскую область из других регионов, обещают выплатить до 225 тысяч рублей. Единовременная финансовая поддержка предоставляется при трудоустройстве на предприятия Нижегородской области. Об этом в мессенджере «Макс» сообщает губернатор региона Глеб Никитин.

Программу поддержки молодых специалистов запустило министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области. Она включает выплату до 225 тысяч рублей, которые выпускники из других регионов могут использовать для переезда в Нижегородскую область, оплаты аренды жилья и первых бытовых расходов.

– Это наш вклад в решение проблемы кадрового дефицита. Мы создаем возможности для трудоустройства молодежи, привлекаем в регион молодые семьи и одновременно закрываем кадровые потребности наших предприятий, – сказал Глеб Никитин.

Напомним, Нижний Новгород занял 22-е место в рейтинге крупнейших городов России по уровню зарплат в отраслях. Согласно данным аналитиков, самые высокие доходы в городе получают специалисты в сфере IT и связи – в среднем 177 тысяч рублей до вычета налога. При этом общая средняя номинальная зарплата по Нижнему Новгороду составляет 104 тысячи рублей.

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