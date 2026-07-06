ИТ-специалисты в Нижнем Новгороде в среднем зарабатывают 177 тысяч рублей

Средняя зарплата в Нижнем Новгороде составила 104 тысячи рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Новгород занял 22-е место в рейтинге крупнейших городов России по уровню зарплат в отраслях. Согласно данным аналитиков РИА Новости, самые высокие доходы в городе получают специалисты в сфере IT и связи – в среднем 177 тысяч рублей до вычета налога. При этом общая средняя номинальная зарплата по Нижнему Новгороду составляет 104 тысячи рублей.

В целом по России средняя номинальная зарплата в 2025 году превысила 100 тысяч рублей, а в начале 2026 года достигла 108 тысяч рублей. Самыми денежными отраслями стали «IT и связь» и «Банки и финансовые услуги». Первая лидирует по зарплатам в 18 городах, вторая – в 17.

Абсолютным лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск, где в добывающей отрасли специалисты в среднем получают 528 тысяч рублей, а средняя зарплата по городу равна 185 тысячам. На втором месте Москва – здесь больше всех зарабатывают сотрудники отрасли «Банки и финансовые услуги» – в среднем 398 тысяч рублей. В целом по столице средняя номинальная зарплата составляет 222 тысячи рублей. Замыкает тройку Красногорск, где, как и в Нижнем Новгороде, самые высокие доходы у специалистов IT-сферы. В среднем они получают 368 тысяч рублей. Средний показатель по городу равен 174 тысячам рублей.

В первую десятку рейтинга также вошли Магадан, Анадырь, Череповец, Тюмень, Санкт-Петербург, Мурманск и Салехард.