Специалисты «Нижновэнерго» восстановили передачу электроэнергии потребителям по основной сети после непогоды

Фото: Станислав Семенов

В настоящее время все технологические нарушения в основной сети устранены. Энергетики в оперативном порядке отрабатывают индивидуальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, обеспечивающей подачу электроэнергии непосредственно в жилые дома.

Восстановительные мероприятия будут вестись до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям.

Временные ограничения электроснабжения были вызваны прошедшим на территории Нижегородской области 4 и 5 июля ураганом с сильным дождем, градом и порывами ветра до 22 м/с.

В регионе продолжается непрерывный мониторинг метеообстановки.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя подходить к ним ближе чем на восемь метров. Необходимо незамедлительно сообщить об этом в энергокомпанию или МЧС.

Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за ожидание!

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

- по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

- через онлайн-сервисы компании:

• официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

• мобильное приложение «Есть свет!» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/