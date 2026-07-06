QR-коды на топливо могут ввести на АЗС Нижегородской области. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области могут запустить систему отпуска бензина по QR-кодам. Такой механизм планируют протестировать на одной из пилотных территорий региона, чтобы обеспечить более справедливое распределение топлива в условиях повышенного спроса. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

По словам главы региона, QR-коды позволят каждому автомобилисту гарантированно получить определенный объем топлива в установленный срок на конкретной автозаправочной станции. Если система покажет свою эффективность, ее смогут распространить на всю Нижегородскую область.

Одновременно штаб принял и другие меры для стабилизации ситуации. Крупнейшие нефтяные компании уже увеличили поставки топлива на АЗС почти на 30% по сравнению с концом прошлой недели. На заправках «ЛУКОЙЛа» вводится ограничение – не более 40 литров бензина в одни руки. Кроме того, на АЗС разрешили отпуск топлива в канистры для владельцев водного транспорта и спецтехники.

Также власти рассматривают возможность продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. По оценке губернатора, при выполнении принятых решений ситуацию с обеспечением топливом удастся стабилизировать уже в ближайшие дни.