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НовостиНовости компаний6 июля 2026 16:50

Энергетики «Нижновэнерго» восстановили электроснабжение более чем у 90 % обесточенных из-за непогоды потребителей

Источник:kp.ru
Энергетики «Нижновэнерго» восстановили электроснабжение более чем у 90 % обесточенных из-за непогоды потребителей. Фото: Станислав Семенов

Энергетики «Нижновэнерго» восстановили электроснабжение более чем у 90 % обесточенных из-за непогоды потребителей. Фото: Станислав Семенов

Временные перерывы электроснабжения на территории Нижегородской области вызваны неблагоприятными погодными условиями с грозой, сильным дождем, градом, ветром с порывами до 22 м/с.

Сотрудники филиала разбирают завалы деревьев, меняют опоры, ремонтируют оборванные провода. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: не приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров. Смертельно опасно самостоятельно восстанавливать электроснабжение и вмешиваться в работу энергообъектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения, а также узнать информацию о планируемых сроках восстановления подачи электроэнергии можно по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).