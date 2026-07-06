Евгений Чинцов принял участие в открытии памятника Герою Советского Союза Александру Молеву. Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

4 июля 2026 года в селе Фоминки Гороховецкого муниципального района Владимирской области состоялось торжественное мероприятие по увековечению памяти Героя Советского Союза Александра Осиповича Молева. Памятник открыт на территории мемориального комплекса перед зданием администрации сельского поселения. В церемонии приняли участие представители Нижнего Новгорода и Владимирской области, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы, жители села, родственники Александра Молева.

Судьба Александра Осиповича связана не только с Владимирской землей, но и с Нижегородской областью: он учился в Дзержинске, где окончил школу и аэроклуб. В 1940 году был призван в Красную Армию, окончил Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов, с марта 1942 года воевал на фронте.

8 июля 1944 года самолет Ил-2 Александра Молева был подбит зенитным огнем. Летчик смог посадить горящую машину, но погиб за штурвалом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года Александру Осиповичу Молеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Церемония открытия памятника прошла по воинскому ритуалу. Были внесены Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы, прозвучал гимн России, был дан торжественный салют, а на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что подвиг Александра Молева является частью общей исторической памяти и для владимирцев, и для нижегородцев.

«Александр Осипович Молев 529 раз поднимал свой Ил-2 на штурмовку вражеских позиций. Каждый такой вылет был смертельным риском. Он прожил всего 22 года, но успел сделать для Родины больше, чем многие делают за долгую жизнь. Для нас важно, что память о нем сохраняется и на его малой родине, и в Дзержинске, где он учился и делал первые шаги в авиации. Такие памятники нужны не только прошлому — они нужны будущему. Пока мы помним имена героев, мы сохраняем силу страны и связь поколений, а врагу не удастся переписать нашу историю», — подчеркнул Евгений Чинцов.

«Увековечение памяти героя — это всегда ответственность. Важно не просто установить монумент, а сделать так, чтобы за ним стояла понятная людям история: кто был этот человек, почему его подвиг значим, почему его имя должно звучать сегодня. Александр Молев — пример мужества, профессионализма и верности присяге. Мы надеемся, что этот памятник будет напоминать новым поколениям о цене Победы и о людях, которые ее приближали», — отметил руководитель ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО» (155-й Военпроект) Владимир Крюков.

Участники церемонии подчеркнули, что сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны особенно важно сегодня, когда российские военнослужащие вновь защищают страну и противостоят попыткам возрождения нацизма.

«Для нас было принципиально важно, чтобы памятник Александру Молеву получился не формальным объектом, а живым знаком благодарности. За каждой деталью здесь стоит уважение к человеку, который до конца выполнил свой долг. Мы благодарны всем, кто поддержал эту инициативу и помог довести ее до результата. Сегодня в Фоминках появился новый центр памяти, к которому будут приходить школьники, жители, гости района», — сказал руководитель проекта ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО» Сергей Соломатин.

Особой частью мероприятия стали выступления школьников. Ученики школы поселка Фоминки и Дзержинской МБОУ «Средняя школа имени Героя Советского Союза Александра Молева» рассказали о жизни летчика-штурмовика, о школьном музее, где бережно хранят память о нем, и о своем личном отношении к подвигу героя. Их слова подчеркнули главное: память о защитниках Отечества сохраняется не только в монументах и музейных экспозициях, но и в живом отношении новых поколений. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику Александру Молеву, после чего местные жители еще долго фотографировались у монумента.