Новые прямые рейсы в Хургаду запустили из нижегородского аэропорта Чкалов. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Из международного аэропорта «Чкалов» в Нижнем Новгороде стало больше рейсов на курорты Египта. С 6 июля авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять новую полетную программу в Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Перелеты осуществляются на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 пассажиров. Ожидается, что дополнительные рейсы помогут удовлетворить высокий спрос на отдых в Египте в разгар отпускного сезона и дадут жителям Нижегородской области больше возможностей при планировании путешествий.

В аэропорту отмечают, что Хургада остается одним из самых востребованных зарубежных направлений у российских туристов. Благодаря расширению полетной программы пассажиры смогут выбирать более удобные даты вылета и возвращения.

Актуальное расписание рейсов опубликовано на официальном сайте аэропорта «Чкалов» в разделе сезонного расписания.

Ранее мы рассказывали о впечатлениях нижегородцев, недавно вернувшихся с отдыха в Египте. По словам туристов, страна по-прежнему привлекает путешественников теплым Красным морем, богатым подводным миром, развитой гостиничной инфраструктурой и возможностью совместить пляжный отдых с экскурсиями к знаменитым пирамидам Гизы и другим историческим достопримечательностям.