Нижегородец честно рассказал об отдыхе в курортном городе Египта. Фото: Предоставлено героем публикации.

Лето – это пора отпусков. Многие нижегородцы предпочитают посвятить его путешествиям, чтобы провести время у моря. Одним из самых популярных курортов уже много лет остается Египет. Помимо прямых перелетов из Нижнего Новгорода, эта страна привлекает туристов разнообразием отелей, удивительно красивым морским миром и уникальной историей. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с нижегородцем Юрием, который недавно отдыхал с супругой в одном из популярных курортных городов Египта – Шарм-Эль-Шейхе. Это уже вторая поездка семьи в эту страну. Рассказываем, зачем стоит полететь туда и на что обратить внимание в путешествии.

Несколько бассейнов и огромная территория

Шарм-Эль-Шейх – это курортный город, он буквально состоит из отелей, и каждый сможет найти что-то на свой вкус и кошелек. Для семьи нашего героя было важно поехать именно в пятизвездочный отель, так как они отличаются хорошим питанием и лучшим обслуживанием. Судя по отзывам туристов, в дешевых отелях может быть менее разнообразная еда и некачественная вода. Это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, которые омрачат отпуск.

– Мы рассматривали только пятизвездочные отели. Бронировали через нижегородское турагентство. Специалист сделал подборку из нескольких вариантов, мы внимательно смотрели отзывы и фотографии. Когда заехали, масштаб поразил: территория просто огромная – 350 тысяч квадратных метров, это целый город! Несколько огромных бассейнов, множество ресторанов и баров, – поделился впечатлениями Юрий.

Вид на отель в Шарм-Эль-Шейхе. Фото: Предоставлено героем публикации.

Персонал отеля тоже впечатлил: все вежливые, услужливые и дружелюбные. Настоящий тест на гостеприимство случился сразу по прилету. У Юрия был очень ранний рейс, и в лобби он оказался уже в половине седьмого утра. По международным правилам заселение начинается лишь с 14:00. Однако гостей не оставили маяться в холле: им тут же выдали фирменные браслеты, пригласили на завтрак и разрешили пользоваться всей инфраструктурой, не дожидаясь официального часа. После завтрака наш герой с супругой сразу отправились на море, оставив вещи на ресепшене. Опытные туристы часто так делают, чтобы не терять ни минуты драгоценного отдыха.

Как кормят в отелях Египта?

Качество питания также зависит от конкретного отеля. Именно тот, где отдыхал Юрий с супругой, приятно удивил. Шведский стол ломился от разнообразия еды: рыба, мясо в разных видах, овощные нарезки, супы и огромное количество десертов, встречающих гостей ресторана.

– Еда была вкусная и разнообразная. Без омаров и красной рыбы, конечно, но было из чего выбрать. Бесплатно приносили прохладительные напитки и алкоголь. Один раз посещали ресторан a la carte с морской кухней. Обычно такие заведения платные, но раз за отпуск можно поесть там бесплатно, – рассказал Юрий.

Доллары или местные фунты: чем расплачиваться в Египте?

В Египте практически везде принимают доллары. Юрий с супругой поменяли рубли заранее в России, предварительно прошерстив весь интернет в поиске выгодного предложения. В этом вопросе стоит обратить внимание на небольшие банки. В крупных сетях может быть более высокий курс. Бюджет на двоих определили в 700 долларов – на тот момент это около 52 тысяч рублей. К слову, во время путешествия в 2024 году Юрий также брал с собой 700 долларов, что по тому курсу составляло 68 тысяч рублей.

– Мы взяли ровно 700 долларов и привезли домой целый чемодан сувениров, потому что потратили всё до копейки. В основном везли чай, восточные сладости и, конечно, магнитики – это символ любого путешествия. Кстати, именно вкусные подарки заходят друзьям и родным на ура. Многие просили привозить именно их, – рассказал мужчина.

В Египте можно расплачиваться долларами и местными фунтами. Фото: Предоставлено героем публикации.

Что же с местной валютой? В Египте помимо долларов расчеты производятся в фунтах. Их принимают везде. В Шарм-Эль-Шейхе есть места, где нельзя что-то купить за доллары, на этот случай лучше иметь фунты. Их можно получить в специальных банкоматах в обмен на доллары или попросить сдать сдачу в них, например, в аптеке.

Отдых на пляже или поездка к пирамидам: чем заняться в Египте?

Египет уникален тем, что здесь можно как валяться целый день на пляже или у бассейна, так и посещать различные экскурсии – от исторических до экстремальных. Для купания в море Юрий рекомендует взять с собой очки или маску для снорклинга. В Красном море удивительные коралловые рифы с многообразием подводных обитателей. Здесь можно увидеть ската, мурену, рыбу-иглу, крылатку и многих других рыбок.

– За рыбаками в море можно наблюдать часами. Иногда они подплывают совсем близко и можно даже коснуться их рукой. Однажды мне повезло увидеть гигантского ската на самом дне моря – непередаваемое чувство, – рассказал Юрий.

Вид на Каир с реки Нил. Фото: Предоставлено героем публикации.

Однако главное, ради чего задумывалась вся поездка в Египет – посещение великих пирамид Гизы, живых свидетелей древней истории. Но перед туристом сразу встает вопрос: где покупать экскурсии, чтобы не переплатить и остаться довольным? Юрий объясняет: основных способов три. Первый – стойка в отеле, где экскурсии продает персонал гостиницы. Второй – отельный гид, закрепленный от туроператора именно за вашим отелем. Он проводит встречи с туристами и предлагает программы. Третий – независимые русскоговорящие организаторы, которых легко найти в соцсетях или через знакомых. На последнем наш герой с супругой и остановился.

– Обошлась экскурсия в 90 долларов с человека. Сюда входили трансфер, билеты в Египетский музей и на плато Гиза, а также обед. Отельный гид предлагал подобную экскурсию за 145 долларов. Как мы поняли, разница только в том, что туда еще входили завтрак и ужин, – рассказал Юрий.

Впрочем, экономия обернулась нюансами. Если через отельного гида в автобусе все туристы будут из России, то у Юрия группа оказалась интернациональной: вместе с ним ехали испанцы и турки. Соответственно, работали три гида, и каждый рассказывал историю для своей группы по очереди.

– По ощущениям, русскоговорящий гид говорил меньше и выдавал не так много интересных фактов, как его коллеги. Может, просто так совпало, но осадочек остался, – признался Юрий.

18 часов в пути: как прошло путешествие в Каир

Чтобы попасть в Каир из Шарм-Эль-Шейха, необходимо приобрести визу. Она стоит 30 долларов на человека и клеится прямо в аэропорту. Местные гиды часто предлагают помощь в оформлении, разумеется, с наценкой за «услугу». Без этого документа в столицу Египта не попасть. По пути туристы преодолевают несколько пунктов досмотра, где у них проверяют документы.

Дорога из Шарм-Эль-Шейха в Каир заняла 9 часов. Фото: Предоставлено героем публикации.

Сама экскурсия стартовала около половины двенадцатого ночи, и началось главное испытание – дорога. Девять часов в одну сторону. В Египетском музее путешественники увидели артефакты, от которых захватывает дух: саркофаги фараонов, древние документы и, конечно, легендарную золотую маску Тутанхамона. Пирамиды тоже оправдали ожидания: колоссальные сооружения давили масштабом, но на осмотр выделили примерно по часу у пирамид и у Сфинкса – успеть всё впритык.

Музей истории Египта. Фото: Предоставлено героем публикации.

Вид на Сфинкса. Фото: Предоставлено героем публикации.

– Чтобы попасть на точку, откуда открывается самый красивый вид на пирамиды, мы взяли в аренду колесницу, запряженную лошадью, за 20 долларов. Извозчик прокатил нас по всем ухабам, сделал фотографии на фоне пирамиды и выклянчил еще шесть долларов за услуги фотографа. В Египте местные пытаются любыми способами нажиться на доверчивых туристах, – посмеялся Юрий.

Фото, сделанное загонщиком, на фоне панорамы на пирамиды. Фото: Предоставлено героем публикации.

Почти обязательный пункт – визит в музей папируса и лавку эфирных масел, где с доброжелательной улыбкой склоняют к покупке. Обратный путь – снова девять часов в автобусе.

– Если есть возможность доплатить, лучше берите экскурсию с перелётом. Она стоит около 300 долларов на человека, но вы сэкономите почти сутки отдыха и кучу нервов, – дал совет Юрий.

«Эй, мистер, заходи»: как покупать сувениры в Египте?

Единственное, к чему в Египте привыкнуть сложно, это колоссальное количество людей, которые пытаются заработать на туристах. Куда бы ты ни пошел, везде тебя будут преследовать местные с предложениями что-то купить или куда-то тебя подвезти. На улицах навязывают экскурсии и такси, у пирамид – катание на верблюдах, дети - просят деньги. В отеле от этого тоже не спастись: от отдыха у бассейна постоянно отвлекают сотрудники, которые то и дело предлагают массаж, фотосессии, спа-процедуры, косички.

– Честно, это выматывает, – откровенно сказал Юрий. – Но мы выработали тактику: твёрдое и вежливое «нет», без чувства вины. А если хочется купить сувениры без нервотрёпки, ищите местные Fix Price. Это сетевые магазинчики с фиксированными низкими ценами, где есть абсолютно всё – от магнитов до чая и папирусов. Никакого торга, просто пришёл, взял, заплатил на кассе.

Египет - страна контрастов, но в ней каждый найдет что-то для себя. Фото: Предоставлено героем публикации.

Рассказывать о Египте можно бесконечно – это настоящая страна контрастов. За стенами роскошных пятизвездочных отелей созданы по-настоящему райские условия: ласковое море, солнце, бассейны и гастрономическое изобилие. Стоит сделать шаг за периметр – и ты попадаешь в шумный, немного хаотичный, но невероятно колоритный мир, где древние пирамиды соседствуют с навязчивыми торговцами. Именно за той смесью расслабляющего комфорта и восточной экзотики Юрий хочет возвращаться в Египет еще и еще, как и многие другие туристы.