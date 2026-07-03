Фото: Предоставлено героем публикации.
Лето – это пора отпусков. Многие нижегородцы предпочитают посвятить его путешествиям, чтобы провести время у моря. Одним из самых популярных курортов уже много лет остается Египет. Помимо прямых перелетов из Нижнего Новгорода, эта страна привлекает туристов разнообразием отелей, удивительно красивым морским миром и уникальной историей. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с нижегородцем Юрием, который недавно отдыхал с супругой в одном из популярных курортных городов Египта – Шарм-Эль-Шейхе. Это уже вторая поездка семьи в эту страну. Рассказываем, зачем стоит полететь туда и на что обратить внимание в путешествии.
Шарм-Эль-Шейх – это курортный город, он буквально состоит из отелей, и каждый сможет найти что-то на свой вкус и кошелек. Для семьи нашего героя было важно поехать именно в пятизвездочный отель, так как они отличаются хорошим питанием и лучшим обслуживанием. Судя по отзывам туристов, в дешевых отелях может быть менее разнообразная еда и некачественная вода. Это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, которые омрачат отпуск.
– Мы рассматривали только пятизвездочные отели. Бронировали через нижегородское турагентство. Специалист сделал подборку из нескольких вариантов, мы внимательно смотрели отзывы и фотографии. Когда заехали, масштаб поразил: территория просто огромная – 350 тысяч квадратных метров, это целый город! Несколько огромных бассейнов, множество ресторанов и баров, – поделился впечатлениями Юрий.
Фото: Предоставлено героем публикации.
Персонал отеля тоже впечатлил: все вежливые, услужливые и дружелюбные. Настоящий тест на гостеприимство случился сразу по прилету. У Юрия был очень ранний рейс, и в лобби он оказался уже в половине седьмого утра. По международным правилам заселение начинается лишь с 14:00. Однако гостей не оставили маяться в холле: им тут же выдали фирменные браслеты, пригласили на завтрак и разрешили пользоваться всей инфраструктурой, не дожидаясь официального часа. После завтрака наш герой с супругой сразу отправились на море, оставив вещи на ресепшене. Опытные туристы часто так делают, чтобы не терять ни минуты драгоценного отдыха.
Качество питания также зависит от конкретного отеля. Именно тот, где отдыхал Юрий с супругой, приятно удивил. Шведский стол ломился от разнообразия еды: рыба, мясо в разных видах, овощные нарезки, супы и огромное количество десертов, встречающих гостей ресторана.
– Еда была вкусная и разнообразная. Без омаров и красной рыбы, конечно, но было из чего выбрать. Бесплатно приносили прохладительные напитки и алкоголь. Один раз посещали ресторан a la carte с морской кухней. Обычно такие заведения платные, но раз за отпуск можно поесть там бесплатно, – рассказал Юрий.
В Египте практически везде принимают доллары. Юрий с супругой поменяли рубли заранее в России, предварительно прошерстив весь интернет в поиске выгодного предложения. В этом вопросе стоит обратить внимание на небольшие банки. В крупных сетях может быть более высокий курс. Бюджет на двоих определили в 700 долларов – на тот момент это около 52 тысяч рублей. К слову, во время путешествия в 2024 году Юрий также брал с собой 700 долларов, что по тому курсу составляло 68 тысяч рублей.
– Мы взяли ровно 700 долларов и привезли домой целый чемодан сувениров, потому что потратили всё до копейки. В основном везли чай, восточные сладости и, конечно, магнитики – это символ любого путешествия. Кстати, именно вкусные подарки заходят друзьям и родным на ура. Многие просили привозить именно их, – рассказал мужчина.
Фото: Предоставлено героем публикации.
Что же с местной валютой? В Египте помимо долларов расчеты производятся в фунтах. Их принимают везде. В Шарм-Эль-Шейхе есть места, где нельзя что-то купить за доллары, на этот случай лучше иметь фунты. Их можно получить в специальных банкоматах в обмен на доллары или попросить сдать сдачу в них, например, в аптеке.
Египет уникален тем, что здесь можно как валяться целый день на пляже или у бассейна, так и посещать различные экскурсии – от исторических до экстремальных. Для купания в море Юрий рекомендует взять с собой очки или маску для снорклинга. В Красном море удивительные коралловые рифы с многообразием подводных обитателей. Здесь можно увидеть ската, мурену, рыбу-иглу, крылатку и многих других рыбок.
– За рыбаками в море можно наблюдать часами. Иногда они подплывают совсем близко и можно даже коснуться их рукой. Однажды мне повезло увидеть гигантского ската на самом дне моря – непередаваемое чувство, – рассказал Юрий.
Фото: Предоставлено героем публикации.
Однако главное, ради чего задумывалась вся поездка в Египет – посещение великих пирамид Гизы, живых свидетелей древней истории. Но перед туристом сразу встает вопрос: где покупать экскурсии, чтобы не переплатить и остаться довольным? Юрий объясняет: основных способов три. Первый – стойка в отеле, где экскурсии продает персонал гостиницы. Второй – отельный гид, закрепленный от туроператора именно за вашим отелем. Он проводит встречи с туристами и предлагает программы. Третий – независимые русскоговорящие организаторы, которых легко найти в соцсетях или через знакомых. На последнем наш герой с супругой и остановился.
– Обошлась экскурсия в 90 долларов с человека. Сюда входили трансфер, билеты в Египетский музей и на плато Гиза, а также обед. Отельный гид предлагал подобную экскурсию за 145 долларов. Как мы поняли, разница только в том, что туда еще входили завтрак и ужин, – рассказал Юрий.
Впрочем, экономия обернулась нюансами. Если через отельного гида в автобусе все туристы будут из России, то у Юрия группа оказалась интернациональной: вместе с ним ехали испанцы и турки. Соответственно, работали три гида, и каждый рассказывал историю для своей группы по очереди.
– По ощущениям, русскоговорящий гид говорил меньше и выдавал не так много интересных фактов, как его коллеги. Может, просто так совпало, но осадочек остался, – признался Юрий.
Чтобы попасть в Каир из Шарм-Эль-Шейха, необходимо приобрести визу. Она стоит 30 долларов на человека и клеится прямо в аэропорту. Местные гиды часто предлагают помощь в оформлении, разумеется, с наценкой за «услугу». Без этого документа в столицу Египта не попасть. По пути туристы преодолевают несколько пунктов досмотра, где у них проверяют документы.
Фото: Предоставлено героем публикации.
Сама экскурсия стартовала около половины двенадцатого ночи, и началось главное испытание – дорога. Девять часов в одну сторону. В Египетском музее путешественники увидели артефакты, от которых захватывает дух: саркофаги фараонов, древние документы и, конечно, легендарную золотую маску Тутанхамона. Пирамиды тоже оправдали ожидания: колоссальные сооружения давили масштабом, но на осмотр выделили примерно по часу у пирамид и у Сфинкса – успеть всё впритык.
Фото: Предоставлено героем публикации.
Фото: Предоставлено героем публикации.
– Чтобы попасть на точку, откуда открывается самый красивый вид на пирамиды, мы взяли в аренду колесницу, запряженную лошадью, за 20 долларов. Извозчик прокатил нас по всем ухабам, сделал фотографии на фоне пирамиды и выклянчил еще шесть долларов за услуги фотографа. В Египте местные пытаются любыми способами нажиться на доверчивых туристах, – посмеялся Юрий.
Фото: Предоставлено героем публикации.
Почти обязательный пункт – визит в музей папируса и лавку эфирных масел, где с доброжелательной улыбкой склоняют к покупке. Обратный путь – снова девять часов в автобусе.
– Если есть возможность доплатить, лучше берите экскурсию с перелётом. Она стоит около 300 долларов на человека, но вы сэкономите почти сутки отдыха и кучу нервов, – дал совет Юрий.
Единственное, к чему в Египте привыкнуть сложно, это колоссальное количество людей, которые пытаются заработать на туристах. Куда бы ты ни пошел, везде тебя будут преследовать местные с предложениями что-то купить или куда-то тебя подвезти. На улицах навязывают экскурсии и такси, у пирамид – катание на верблюдах, дети - просят деньги. В отеле от этого тоже не спастись: от отдыха у бассейна постоянно отвлекают сотрудники, которые то и дело предлагают массаж, фотосессии, спа-процедуры, косички.
– Честно, это выматывает, – откровенно сказал Юрий. – Но мы выработали тактику: твёрдое и вежливое «нет», без чувства вины. А если хочется купить сувениры без нервотрёпки, ищите местные Fix Price. Это сетевые магазинчики с фиксированными низкими ценами, где есть абсолютно всё – от магнитов до чая и папирусов. Никакого торга, просто пришёл, взял, заплатил на кассе.
Фото: Предоставлено героем публикации.
Рассказывать о Египте можно бесконечно – это настоящая страна контрастов. За стенами роскошных пятизвездочных отелей созданы по-настоящему райские условия: ласковое море, солнце, бассейны и гастрономическое изобилие. Стоит сделать шаг за периметр – и ты попадаешь в шумный, немного хаотичный, но невероятно колоритный мир, где древние пирамиды соседствуют с навязчивыми торговцами. Именно за той смесью расслабляющего комфорта и восточной экзотики Юрий хочет возвращаться в Египет еще и еще, как и многие другие туристы.