Электроснабжение восстановлено в пяти районах Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

5 июля и в ночь на 6 июля Нижегородская область пережила вторую волну непогоды: по региону вновь прошли грозы с сильными ливнями, градом и шквалистым ветром, порывы которого достигали 22 м/с. Ветер срывал крыши, валил деревья и обрывал провода, из-за чего дома во многих населенных пунктах остались без света.

Как сообщили в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго», энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям, в том числе задействуя резервные схемы электроснабжения.

На данный момент энергоснабжение уже восстановлено в Уренском, Шахунском, Семеновском, Городецком и Сокольском районах. Основные усилия сейчас сосредоточены на населенных пунктах Богородского, Кстовского и Борского районов. В первую очередь специалисты восстанавливают высоковольтные линии, затем переходят к объектам на 0,4 кВ, которые питают отдельные улицы и дома. Работы продолжаются и будут вестись до полного восстановления подачи электроэнергии всем потребителям региона.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте компании по ссылке: www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect

2. Через мобильное приложение «Есть свет!»

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8−800−220−0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).