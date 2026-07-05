Стихия добралась до Бора и Нижнего Новгорода после удара по Арзамасу. Фото: ВК-канал «Твой Бор»

Нижегородская область уже второй день находится во власти мощного циклона. Сегодня, 5 июля, сильнейший ветер, ливни и грозы обрушились на Бор и Нижний Новгород. Из-за непогоды остановлена нижегородская канатная дорога, связывающая оба города, на одной из опор зависли несколько кабинок. По данным автоинформатора, движение было приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Накануне вечером канатная дорога уже прекращала работу по той же причине.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошла внеплановая остановка на опоре № 6 канатной дороги. Фото: ВК-канал «Твой Бор»

Основной удар стихии сегодня пришелся на Бор. Улицы города оказались затоплены после сильнейшего ливня – автомобили буквально плыли по дорогам. Шквалистый ветер вырывал с корнем деревья, ломал заборы, повреждал автомобили и линии электропередачи. Жители массово сообщают об отключениях электричества на улицах Трудовой, Нахимова, Щербакова, Профсоюзной, в микрорайоне Дружба и других.

Не обошлось и без серьезных разрушений. В Ворсме ветер сорвал крышу с универмага «Надежда». Судя по опубликованным в интернете кадрам, металлические конструкции разлетелись по проезжей части, частично перекрыв движение транспорта. Один из автомобилей оказался поврежден упавшими элементами кровли.

Ветер сорвал крышу с универмага в Ворсме. Фото: Телеграм-канал «Мой Нижний Новгород»

Жители Бора продолжают публиковать фотографии и видео последствий урагана.

– Ул. Чайковского, 35/2. Дерево упало на крышу, повреждена кровля, забор. Из дома выйти затруднительно, – написала местная жительница.

Еще одно тревожное сообщение появилось с пересечения улиц Нахимова и Пугачева:

– Сильнейшее замыкание... открытый огонь, – рассказала очевидец, опубликовав кадры возгорания после падения дерева на линию электропередачи.

– При таком ураганном ветре снесло крышу у бывшего училища № 27, – сообщил другой пользователь.

Упавшие деревья мешают не только проезду машин, но и выходу из дома жителям.

Нынешний удар стихии стал продолжением разрушительного шторма, который прошел по Нижегородской области 4 июля. Тогда сильнее всего пострадали Арзамас и Арзамасский район. Шквалистый ветер валил деревья, обрывал провода и срывал крыши домов. Без электроснабжения остались около 5,5 тысячи жителей десятков населенных пунктов. К ликвидации последствий были привлечены дополнительные аварийные бригады энергетиков.

Самым страшным последствием вчерашнего урагана стала трагедия в поселке Выездное Арзамасского района. Во время непогоды часть конструкций строящегося здания обрушилась на крышу жилого дома. В результате погибла маленькая девочка.

– Большое горе! Погибла маленькая девочка в Выездном. Упала часть конструкций дома на крышу. Соболезнования родным и близким. Больно, – написал глава Арзамаса Александр Щелоков.

Пока коммунальные службы и энергетики продолжают устранять последствия вчерашней стихии, новый грозовой фронт принес разрушения уже в другие районы региона. Судя по прогнозам синоптиков, непогода в Нижегородской области пока не отступает, а экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.