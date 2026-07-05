Энергетики «Нижновэнерго» восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за непогоды. Фото: Станислав Семенов

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» оперативно восстанавливают локальные нарушения электроснабжение части потребителей Нижегородской области.

Вечером 4 июля на территории региона наблюдались неблагоприятные погодные условия (гроза, сильные дожди, ветер с порывами до 23 м/с).

Бригады «Нижновэнерго, оснащенные необходимой спецтехникой, незамедлительно приступили к восстановительным работам.

На настоящий момент восстановлено энергоснабжение населенных пунктов Дивеевского и Сергачского округов и значительной части Арзамаса. Энергетики продолжают работу.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте компании по ссылке: www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect

2. Через мобильное приложение «Есть свет!»

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8−800−220−0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).