Прокуратура проверяет обстоятельства гибели девочки в Арзамасском районе

Прокуратура контролирует расследование гибели девочки в Выездном. Фото: Прокуратура Нижегородской области.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела после гибели ребенка в рабочем поселке Выездное городского округа Арзамас. Трагедия произошла вечером 4 июля, когда часть стены строящегося здания обрушилась на кровлю соседнего жилого дома. От полученных травм погибла маленькая девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия сразу после случившегося выезжал Арзамасский городской прокурор Андрей Мохров. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности, а его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

О гибели ребенка также сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков. Он выразил соболезнования родным и близким девочки, назвав произошедшее большим горем.

4 июля на Нижегородскую область обрушился сильный ураган со шквалистым ветром и ливнями. В Арзамасе и населенных пунктах округа стихия повалила деревья, повредила кровли домов и оставила часть жителей без электроснабжения. По предварительным данным, именно непогода стала причиной обрушения конструкций строящегося здания.