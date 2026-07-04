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НовостиСпорт4 июля 2026 15:29

Нижегородский ХК «Торпедо» подписал договор со Скутером Брики

Американский игрок пополнил состав хоккейной команды
Елена ПАШКИНА
Нижегородский ХК «Торпедо» подписал договор со Скутером Брики.

Нижегородский ХК «Торпедо» подписал договор со Скутером Брики.

Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

Скутер Брики, прилетевший в Россию из США, подписал контракт с ХК «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Игрок занимает позицию защитника, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

– Скутер Брики — имя, которое не имеет широкой известности в России, но для нас это не повод отказаться от хоккеиста, который, уверены, способен принести пользу команде, — рассказал гендиректор «Торпедо».

Новому игроку клуба 27 лет, родом он из штата Мичиган. В этом сезоне Скутер в составе хоккейного клуба Wilkes-Barre/Scranton Penguins попал в полуфинальную стадию плей-офф.

Новый защитник за годы игры в хоккей построил себе имя сконцентрированного игрока на оборонительных функциях.

Ранее сообщалось, что МХК «Чайка» начнет подготовку к предстоящему сезону после 15 июля в Нижнем Новгороде.