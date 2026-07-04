Нижегородский ХК «Торпедо» подписал договор со Скутером Брики. Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

Скутер Брики, прилетевший в Россию из США, подписал контракт с ХК «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Игрок занимает позицию защитника, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

– Скутер Брики — имя, которое не имеет широкой известности в России, но для нас это не повод отказаться от хоккеиста, который, уверены, способен принести пользу команде, — рассказал гендиректор «Торпедо».

Новому игроку клуба 27 лет, родом он из штата Мичиган. В этом сезоне Скутер в составе хоккейного клуба Wilkes-Barre/Scranton Penguins попал в полуфинальную стадию плей-офф.

Новый защитник за годы игры в хоккей построил себе имя сконцентрированного игрока на оборонительных функциях.

Ранее сообщалось, что МХК «Чайка» начнет подготовку к предстоящему сезону после 15 июля в Нижнем Новгороде.