Нижегородский МХК «Чайка» опубликовала план подготовки к предстоящему сезону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

МХК «Чайка» начнет подготовку к предстоящему сезону после 15 июля в Нижнем Новгороде. Данная информация опубликована в социальных сетях команды.

Отпуск у хоккеистов «Чайки» заканчивается 15 июля, и уже 17 июля весь состав будет находиться на базе в столице Приволжья. После прохождения медицинского осмотра хоккеисты приступят к тренировкам.

22 июля хоккейный клуб во главе с Алексеем Подалинским переместится на базу «Море спорта» в Городецком округе, где они пробудут до 4 августа. Помимо постоянных тренировок клуб поборется за кубок TNA. Турнир пройдет в Казани с 14 по 19 августа.

После завершения турнира и остальных матчей «Чайка» вернется к основным тренировкам на базе Нижнего Новгорода.