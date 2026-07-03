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НовостиПроисшествия3 июля 2026 14:43

Число нижегородцев, госпитализированных после атаки БПЛА, выросло до двух

При атаке БПЛА 2 июля погиб один человек, еще четверо пострадали
Павел МАЙОРОВ
Число госпитализированных после атаки БПЛА нижегородцев выросло до двух

Число госпитализированных после атаки БПЛА нижегородцев выросло до двух

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число нижегородцев, госпитализированных после атаки БПЛА 2 июля, увеличилось до двух. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, ночью 2 июля на Нижегородскую область была совершена атака беспилотников. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, всего над территорией области было сбито 30 БПЛА.

К сожалению, в результате атаки погиб один мирный житель, еще четверо пострадали.

Один пострадавший сразу был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Еще один человек самостоятельно обратился в больницу в тот же день и также был госпитализирован.

Сейчас пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В нижегородском минздраве отметили, что остальным пострадавшим помощь была оказана на месте и госпитализация не потребовалась.

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